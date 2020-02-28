Пьяная жительница Мурома порезала прохожую ножом из-за 600 рублей. Ее задержали по горячим следам. В скором времени она предстанет перед судом, сообщили Вестям Владимир в региональном отделении УМВД.

Пьяная жительница Мурома порезала прохожую ножом из-за 600 рублей. Ее задержали по горячим следам. В скором времени она предстанет перед судом, сообщили "Вестям Владимир" в региональном отделении УМВД.Наряд полиции и бригаду скорой вызвали прохожие. Врачи констатировали не менее трех ножевых ранений. Выяснилось, что на потерпевшую на улице напала с ножом незнакомая женщина, вынула из сумки все деньги — 600 рублей и поспешила скрыться. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 31-летняя жительница Мурома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и уже успела потратить похищенные деньги. В отношении задержанной возбудили уголовное дело.