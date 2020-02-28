Три предупредительных выстрела и огонь на поражение – полицейские из Нижегородской области поймали двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Задержать злоумышленников удалось только после погони со стрельбой из табельного оружия.

Опубликованы кадры с регистратора патрульного автомобиля, на котором полицейские преследовали злоумышленников в Нижегородской области.Сотрудники ДПС заметили машину, похожую на легковушку, проходившую по ориентировке о совершенном преступлении. Попытка остановить подозрительное транспортное средство привела к тому, что водитель попытался скрыться от стражей порядка.Как сообщили в правоохранительных органах, один из инспекторов был вынужден применить табельное оружие. Он произвел три предупредительных выстрела и после этого открыл огонь на поражение, прострелив колеса автомобиля беглецов.Преследуемая машина съехала в кювет, а двое мужчин, убегавших от правоохранителей, были задержаны. Ими оказались подозреваемые в краже мобильных телефонов на территории Чувашии, для проведения дальнейших следственных действий их доставили в отдел полиции.