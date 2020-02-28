На юго-западе Парижа эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара неподалеку. По предварительным данным, загорелись припаркованные рядом с вокзалом автомобили.

На юго-западе Парижа эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара неподалеку.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала местная полиция, чьи сотрудники выводят людей из территории вокзала.По предварительным данным, пожар охватил автомобили, припаркованные рядом с вокзалом.В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.#Garedelyon strikes and fire pic.twitter.com/UWehXYqKV5— mertwo (@meroine95) February 28, 2020Как пишут французские СМИ, возле вокзала — еще до начала пожара — произошли столкновения, в которых участвовали посетители концерта певца из Демократической республики Конго Фалли Ипупы. Певец считается сторонником руководства этой страны, но не все конголезцы разделяют его позицию. Часть его соотечественников, поддерживающих оппозицию, пришла выразить свой протест.