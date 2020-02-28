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<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2020-v-peterburge-najden-trup-zhenshhiny-s-prostrelennoj-golovoj.html" target="_blank">В Петербурге найден труп женщины с простреленной головой</a> - В квартире одного из домов в Петербурге найден труп женщины с огнестрельным ранением. Следователи рассматривают разные версии инцидента. На месте происшествия работают эксперты. ..