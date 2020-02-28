Смольный взялся навести порядок под землей. За ближайшие три года власти планируют осушить полторы тысячи городских подвалов. В текущем году ремонту подвергнут по меньшей мере 500 домов. Первыми станут здания центральных районов.

Смольный взялся навести порядок под землей. За ближайшие три года власти планируют осушить полторы тысячи городских подвалов. В текущем году ремонту подвергнут по меньшей мере 500 домов. Первыми станут здания центральных районов.Именно от жильцов центра больше всего жалоб, информирует ГТРК "Санкт-Петербург". Так, в Дегтярном переулке под одним из домов уже несколько лет стоит вода. При этом насос работает круглосуточно, коммуникации в хорошем состоянии. Возможно, что проблема в гидроизоляции. Председатель Жилищного комитета города поручил "Водоканалу" выяснить, где расположена течь. Вполне возможно всему виной грунтовые воды. А на Новгородской улице, дом 5 причину подтопления уже выяснили. Этот район чаще других подвержен коммунальным авариям. Там кипяток из прохудившихся труб течет прямо под дом.На оперативном совещании озвучили цифры — всего в Северной столице около 1,5 тысяч сырых подвалов, Их планируют привести в порядок за два-три года.