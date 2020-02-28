В целом продажи автомобилей юридическим лицам в России в 2019 году составили чуть более 15% всего рынка новых легковых машин. В численном выражении это чуть менее четверти миллиона автомобилей. Однако доля таких продаж у конкретных брендов варьируется от 58% до 7%.

В целом продажи автомобилей юридическим лицам в России в 2019 году составили чуть более 15% всего рынка новых легковых машин. В численном выражении это чуть менее четверти миллиона автомобилей. Однако доля таких продаж у конкретных брендов варьируется от 58% до 7%.Рейтинг успешности корпоративных продаж составили эксперты агентства "Автостат": в подсчетах учитывались марки, продавшие в 2019 году российским юридическим лицам не менее тысячи машин. Всего таких компаний насчитали 22. И результат оказался весьма любопытным: самым популярным брендом в этом сегменте рынка названа марка Genesis: 58% всех проданных "Дженезисов" в нашей стране ушли в корпоративные автопарки.На втором месте с заметным отставанием еще один сюрприз: 45% всех реализованных УАЗов - это корпоративные продажи. На третьей позиции с показателем в 37% обосновалась марка Land Rover.В автопарки юридических лиц ушли также более трети всех проданных в России автомобилей марок Mercedes-Benz, Porsche и BMW. Кроме них, в Топ-10 вошли Audi, Volvo, Volkswagen и Skoda, причем замыкающая десятку чешская марка показала результат в 23%. Агентство отмечает, что объем корпоративных продаж выше, чем в среднем по рынку, продемонстрировали также Lexus, Toyota, Chevrolet и Ford.Замыкают же список Mitsubishi, Datsun и Mazda с долей продаж юридическим лицам от 9% до 7,4%.