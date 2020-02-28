В Ростовской области пятьдесят человек попали под наблюдение из-за коронавируса. Известно, что на карантине сейчас находятся 45 россиян 5 граждан Китая. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР.

В Ростовской области пятьдесят человек попали под наблюдение из-за коронавируса. Известно, что на карантине сейчас 45 россиян и 5 граждан Китая. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".Большая часть из них находится на домашнем карантине. Изолировали только проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях. Одного человека отправили в специальный изолятор.Отметим, что в регионе продолжается профилактика опасной инфекции. Места массового скопления людей, в том числе точки питания и салоны общественного транспорта регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, - рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.