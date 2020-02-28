В Самарской области стая бродячих собак напала на первоклассницу. ЧП произошло неподалеку Чапаевска, передает ГТРК Самара со ссылкой на социальную сеть Вконтакте.

В Самарской области стая бродячих собак напала на первоклассницу. ЧП произошло неподалеку от Чапаевска, передает ГТРК "Самара" со ссылкой на социальную сеть "Вконтакте".Очевидцы сообщили о том, что ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в городскую больницу. По предварительным данным, жертвой своры псов стала восьмилетняя девочка.По факту инцидента СК организовал доследственную проверку. На официальном сайте ведомства указано, что сейчас первоклассница находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.