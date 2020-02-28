Противовоздушная оборона Сирии уничтожила 25 февраля турецкий ударный беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство и хотел атаковать правительственную армию.

Противовоздушная оборона Сирии уничтожила 25 февраля турецкий ударный беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство и хотел атаковать правительственную армию.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, сирийские зенитчики сбили турецкий многоцелевой беспилотный летательный аппарат TAI Anka, снабженный ударным оружием.Журавлев подчеркнул, что в нарушение сочинских договоренностей Турция огнем артиллерии поддерживает в Идлибской зоне наступление боевиков на позиции сирийской армии.Ранее сообщалось о том, что министерство иностранных дел Турции на переговорах с российскими коллегами в Анкаре заявило о необходимости установить режим прекращения огня в Идлибе.