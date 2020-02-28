Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших в море в Сочи. Поиски идут уже четвертый день, в них задействованы более 260 спасателей, представителей полиции, Росгвардии, казачества и волонтеров.

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших в море в Сочи.Поиски идут уже четвертый день, в них задействованы более 260 спасателей, представителей полиции, Росгвардии, казачества и волонтеров. Накануне водолазы обследовали устье реки в Сочи, но не смогли найти мальчиков.Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы продолжались всю ночь на берегу. Утром в воздух вновь поднялся вертолет. По прогнозам синоптиков, в пятницу на курорте пройдут сильные дожди.25 февраля два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло волной в море. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске.