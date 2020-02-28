Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей

Во Владимирской области на фабрике производства сыра ООО «Владпромсыр» были обнаружены некачественные продукты – «Моцарелла» и «Ориона», сообщает управление Россельхознадзора по региону.В «Моцарелле» обнаружили фальсификацию жировой фазы сыра, а в сыросодержащем продукте «Орион» - бактерии группы кишечной палочки. Во время проверки на предприятии также отсутствовали маркировки на товарах, а инвентарь содержится в загрязненном состоянии.В отношении ООО «Владпромсыр» составлен протокол за административное нарушение и выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.