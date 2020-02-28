Вернуть имущество потерпевшей помог случайный прохожий.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее судимого мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).13 ноября прошлого года в дежурную часть полиции обратилась 43-летняя жительница города Юрьев-Польский, которая сообщила о том, что на улице у нее открыто похитили имущество.Установлено, что в вечернее время женщина возвращалась домой, неизвестный напал на нее, выхватил из рук сумку и скрылся. Мужчина, проходивший мимо и услышав крик потерпевшей о помощи, бросился за злоумышленником, догнал его и вернул похищенное имущество владелице.Женщина обратилась в полицию и сообщала приметы нападавшего. Незамедлительно дежурным на розыск подозреваемого были ориентированы все наряды полиции, что дало результаты. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по приметам задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что пойти на преступление его заставили материальные трудности.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.