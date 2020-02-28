В Санкт-Петербурге простились с президентом музея-заповедника Петергоф Вадимом Знаменовым. Гражданская панихида, на которую пришли более 700 человек, прошла в Большом Петергофском дворце.

В Санкт-Петербурге простились с президентом музея-заповедника "Петергоф" Вадимом Знаменовым. Гражданская панихида, на которую пришли более 700 человек, прошла в Большом Петергофском дворце.Вадим Знаменов умер 24 февраля на 84-м году жизни. Практически вся его профессиональная жизнь была связана с Петергофом. В далеком 1965 году он стал в Петродворце главным хранителем. Затем долгие годы был гендиректором, а в 2009 году получил почетное звание президента музея-заповедника.Именно при Знаменове музейное собрание Петергофа выросло почти в 40 раз. Он принимал активное участие в реставрации многих сооружений Петергофа, пострадавших в годы Великой Отечественной войны."В 1965 году, когда Вадим Валентинович приступил к работе в музее, мало кто верил, что Петергоф можно восстановить. Но музей-заповедник "Петергоф" был восстановлен: кипучая энергия, длинная воля Вадима Знаменова позволили это сделать", — заявил на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов.В свою очередь, гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая назвала Знаменова "третьим отцом Петергофа". "Первым считается Петр Великий, вторым — Николай I, и дальше началась эпоха Знаменова. Сегодня мы эту эпоху провожаем", — пояснила она.