Фильм Жоры Крыжовникова Лёд 2, снятый при участии телеканала Россия 1, не оставляет зрителей равнодушными. Те, кто уже познакомился с картиной в кинотеатрах, делятся своими впечатлениями. Многие признаются, что не смогли сдержать слез во время просмотра.

Фильм Жоры Крыжовникова "Лёд 2", снятый при участии телеканала "Россия 1", не оставляет зрителей равнодушными. Те, кто уже познакомился с картиной в кинотеатрах, делятся своими впечатлениями. Многие признаются, что не смогли сдержать слез во время просмотра.Исполнитель главной роли Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram скриншот сообщений, в которых зритель рассказал ему о своих эмоциях после знакомства с кинолентой. "Смотрели всей семьей "Лёд 2"… Весь фильм комок в горле", — отметил адресант. Петров не оставил без внимания сообщение пользователя и поблагодарил его за оставленное мнение: "Нечего добавить. Просто — спасибо".В комментариях к посту пользователи Instagram также решили поделиться своими впечатлениями после просмотра. По словам многих, они не могли сдержать слез во время показа.По данным Единой автоматизированной информационной системы, фильм "Лёд 2" возглавляет рейтинг по сборам в российском прокате за месяц. В настоящее время лента успела собрать более миллиарда рублей. Можно не сомневаться, что это не предел.Для тех, кто еще не успел посмотреть киноленту, предоставляется прекрасная возможность сделать это на предстоящих выходных. "Лёд 2" — фильм, на который можно отправиться всей семьей. Картина понравится как взрослым, так и детям. Зрителей ожидает трогательная история, в которой главные герои столкнутся с падениями и взлетами, слезами радости и горя.Авторы картины смогли умело вплести в фильм как популярные современные музыкальные композиции, так и уже ставшие культовыми хиты прошлых лет — исполняют их главные герои картины, в числе которых Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Виталия Корниенко, Юлия Хлынина и многие другие.