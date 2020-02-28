28.02.2020

2020-02-28 10:40:09

Владимир занимает четвертое место по уровню среднемесячных зарплат в регионе

Владимирстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате жителей Владимиской области

В 2019 году этот показатель составил 32 590, 4 рублей. Если сравнивать с другими регионами ЦФО, то Владимирская область занимает 11 место из 17.

Самые низкие показатели у соседней Ивановской области - 27 283,6 рубля. Рязанцы и ярославцы получают больше – соответственно 34010,3 и 35571,3 р. На первом месте москвичи - 54 003 рубля.

В регионе самая высокая среденемесячная зарплата в Петушинском районе и Коврове. Владимир занимает четвертое место. Самый низкий уровень зарплат в Муромском, Вязниковском, Селивановском и Меленковском районе.

Любопытный разрез. Если сравнить размер средней заработной платы 10% работников с наименьшей заработной платой (самых низкооплачиваемых – 11228 рублей) и 10% с наибольшей заработной платой (самых высокооплачиваемых – 86352 рубля), разница между их средней заработной платой составляет 7,7 раза