28.02.2020

2020-02-28 17:00:07

Во Владимире состоялось заседание Законодательного собрания. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Среди важнейших вопросов повестки дня – доклад председателя региональной Счетной палаты Ирины Туляковой. И проблема передела регионального рынка автобусных перевозок.

Трансляцию ведет корреспондент Александр Сыпченко.

Темы заявлены острые. В зале 30 депутатов Заксобрания и больше обычного представителей СМИ. Депутаты помимо прочих вопросов планируют обсудить организацию платных парковок на территории области.

Сейчас депутаты спорят по повестке заседания. Хотят внести в неё вопрос согласования Александра Байера в должности вице-губернатора Владимирской области. Его рассмотрят после перерыва. Сам Байер не присутствует на заседании. Депутаты пригласили его прийти.

Напомним, 11 декабря прошлого года депутаты областного парламента отложили согласование кандидатуры Александра Байера на должность замглавы региона до февраля. Они решили дождаться первых результатов мусорной реформы.

Повестка утверждена.

Председатель региональной Счетной палаты Ирина Тулякова начала выступать с докладом. По её словам, в ходе мониторинга реализации нацпроектов в регионе выявлено 327 млн рублей неэффективно расходованных средств. Составлено 32 административных протокола на должностных лиц. 2 должностных лица уволены.

Тулякова говорит об ослаблении контроля за расходованием бюджетных средств. В этом году в приоритете - нацпроекты "дороги" и "здравоохранение".

Счетная палата будет развивать цифровизацию для улучшения качества аудита.

Антон Сидорко говорит, что нарушений на сотни миллионов, а штрафов выписано всего на 300 тысяч.

Сергей Казаков считает, что Счетную Палату нужно расширить и укрепить для улучшения контроля.

Шевченко просит назвать имена уволенных чиновников. Тулякова ответила, что не помнит.

Выступление начал Николай Чистоногов – начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте. По его словам, пассажиропоток 8 млн человек. Москва-Нижний Новгород - ключевое направление. Выявлено 21 преступление, основные связаны с подделкой документов. 8 тысяч человек привлечены к административной ответственности. 20 фактов травматизма зафиксировано в прошлом году. В Линейном отделе - 3 собаки для поиска наркотиков.

По словам Чистоногова, травмирование людей на железной дороге часто происходит из-за наушников. Человек слушает музыку и не слышит приближения поезда. Всем нужно быть внимательнее на ж\д.

Доклад принят к сведению.

Подняли острый вопрос о перевозчиках. Слово взял Дмитрий Рожков. Говорит о МУП АТП Радужного. 3 тысячи человек ездят ежедневно во Владимир. Считает, что нужно оставить автотранспортное предприятие. Судогда и Собинка - ситуация такая же.

Шевченко говорит об обращениях по этому поводу. Сидорко говорит, что нельзя допустить повторения "бигановской" ситуации. Все фракции Заксобрания считают, что необходимо вмешаться в конфликт.

Пришел Владимир Николаевич Киселев.

Выступает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Алексей Косилов. Говорит, что действует по закону. Сотрудники департамента изучили пассажиропоток в Радужном и только после этого внесли изменения в реестр маршрутов. Косилов считает, что МУП "АТП ЗАТО г. Радужный" неэффективен.

Говорит о лоббировании интересов МУПов администрациями. И что все изменения только для улучшения качества.

Владимир Киселев считает, если есть массовое недовольство, то работает департамент плохо.

Но Косилов говорит, есть нагнетание эмоций Ассоциацией перевозчиков.

На трибуне Вадим Лушин, директор глава МУП ЗАТО Радужный. Он считает, что департамент транспорта попросту хоронит предприятие.

Заместителя руководителя департамента Павла Левина обвинили в коррупции. Косилов говорит, что конкурс открытый. Ни о какой коррупции не может быть и речи.

Рожков говорит Косилову: "Я вам не верю".

"Кому что-то не нравится, идите в контрольно-надзорный орган" - позиция Косилова.

Руководитель крупнейшего перевозчика Собинки - компании «Альянс-авто плюс» Владимир Князев, который первый получил уведомление о расторжении контракта, считает все происходящее рейдерским захватом. А заместитель Касилова - Павел Левин лоббирует интересы других перевозчиков. Лизинги, кредиты - крах предприятия. Любой сейчас под ударом. По словам Князева, перевозчик ООО "Виктория" принадлежит сыну Левина. После выхода в эфир сюжета "Вестей" он вышел из состава учредителей.

Князев вернул Косилову награды, которые завоевал коллектив его компании «Альянс-авто плюс» в спортивных мероприятиях по линии департамента транспорта.

Шевченко говорит о "глобальном пожирании бизнеса перевозчиков". Все в шоке!

Будет создана комиссия, которая изучит этот вопрос более детально, - сказал Владимир Киселев.

Объявлен перерыв.

Депутатам сообщили, что Байер в командировке - и не придет.

Часть Законодательного Собрания отказалась голосовать по кандидатуре Байера

Фракция ЛДПР отказалась однозначно, КПРФ – заявила, что воздержится от голосования.

А депутат Сергей Казаков заявил, что голосовать не этично, поскольку его нет в зале.

При этом фракция партии «Единая Россия» - против утверждения кандидатуры Александра Байера, на посту вице-губернатора Владимирской области. В итоге Байера не согласовали.