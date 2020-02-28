Во Владивостоке водитель автобуса №60 не поделил остановку со своим коллегой и два раза его протаранил. В тот же день эмоционального мужчину уволили.

Во Владивостоке водитель автобуса №60 не поделил остановку со своим коллегой и в сердцах два раза его протаранил, отломав боковое зеркало.Инцидент произошел 27 февраля на остановке "Первая Речка". После аварии автобусы остановились, перегородив дорогу, в результате чего образовалась сильная пробка. В их салонах автобусов находились пассажиры — в ДТП люди не пострадали, поскольку столкновения были не сильными.Издание PrimaMedia, ссылаясь на компанию "Влад Рейс", которой принадлежит автобус, сообщило, что эмоционального водителя уволили в тот же день.