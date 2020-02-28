Обследование устья реки в Сочи водолазами не дало результатов, поиски пропавших в море детей невозможны из-за шторма. Двух мальчиков смыло волной в море 25 февраля. В поисках задействованы 25 человек.

Водолазы, которые обследовали устье реки в Сочи, не смогли найти мальчиков, которых смыло волной.Спасатель Алексей Еничев рассказал, что в устье есть углубление до пяти метров, поэтому в первую очередь обследовали его. Видимость составляла не более 50-70 сантиметров. Поиски в море пока невозможны из-за продолжающегося шторма и нулевой видимости.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших детей, передает РИА Новости.25 февраля двух мальчиков унесло в море во время шторма, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском. В поисках детей задействован беспилотник, вертолет Ка-32 МЧС и два катера. Всего их ищут более 260 человек.