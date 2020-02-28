Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги февраля. Председатель нижней палаты назвал самый важный закон, принятый депутатами в уходящем месяце, рассказал о самых активных законодателях и отметил работу одного из думских комитетов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги февраля. Председатель нижней палаты назвал самый важный закон, принятый депутатами в уходящем месяце, рассказал о самых активных законодателях и отметил работу одного из думских комитетов.В феврале самым важным, по мнению Вячеслава Володина, сталзакон об изменениях в программу материнского капитала. Нормативно-правовой актпринят в рамках реализации послания президента Владимира Путина, подчеркнулспикер Госдумы.Семьи, в которых родился первенец, получат материнскийкапитал – более 466 тысяч рублей. А при рождении второго ребенка сумма выплатувеличится на 150 тысяч рублей, напомнил Володин. Принятые нормы вступают всилу задним числом – с 1 января 2020 года.Кроме того, программа маткапитала продлевается до 2026 года.При этом процедура получения стала максимальной простой, передает слова Госдумыофициальный сайт нижней палаты.Назвал Вячеслав Володин и самых активных парламентариевфевраля. Спикер отметил члена фракции "Единая Россия" Ольгу Окуневу,Алексея Куринного из КПРФ, либерал-демократа Сергея Иванова и члена"Справедливой России" Олега Нилова.За подготовку законопроекта о горячем питании в школах председатель нижней палаты выделил комитет Госдумы по образованию и науке. "Это важная законодательная инициатива президента,направленная на укрепление здоровья наших детей", – сказал Володин.Напомним, что в прошлом году парламентарии рядважных законов, направленных на поддержку граждан: о помощи обманутымдольщикам, об ипотечных каникулах, о запрете выдавать микрокредит под залогединственного жилья, о паллиативной помощи, доступе родственников в реанимациюи многие другие.