Компания рассекретила сразу три спортивных варианта хэтчбека на разные вкусы – с бензиновым мотором, с дизелем и с гибридной силовой установкой. Отдача всех трех двигателей более-менее сопоставима, так что выбирать покупателям действительно придется опираясь исключительно на собственные предпочтения.

Компания рассекретила сразу три спортивных варианта хэтчбека на разные вкусы - с бензиновым мотором, с дизелем и с гибридной силовой установкой. Отдача всех трех двигателей более-менее сопоставима, так что выбирать покупателям действительно придется опираясь исключительно на собственные предпочтения.Да и отличить все три хот-хэтча друг от друга будет непросто. Приметой спортивных "Гольфов", как водится, стали чуть более развитые бампера (опционально в них можно интегрировать необычные Х-образные противотуманки), большие колесные диски (до 19 дюймов) с красными тормозными суппортами, диффузор и спойлер на корме, полностью светодиодная оптика и тематические шильдики.Volkswagen Golf GTIНо у каждого из представленных хэтчбеков есть свои приметы. Скажем, цветная полоска, которая соединяет фары, имеет свой оттенок для каждого случая: у GTI она красная, у GTD - серебристая, а у гибридного варианта традиционно синяя. Кроме того, отличается и конфигурация выхлопа. Если бензиновый хэтч получил патрубки, разнесенные по краям бампера, то у дизельного сдвоенные оконечники располагаются слева, а у VW Golf GTE вообще спрятаны под бампером.В интерьере новинок появились спортивные кресла с классической тартановой отделкой и иное рулевое колесо, а "цифровой кокпит" вошел в стандартную комплектацию. Еще одна новинка - система управления шасси Vehicle Dynamics Manager, которая заведует настройками адаптивных амортизаторов и электронной имитации блокировки дифференциала. У нее есть три предустановленных режима - Comfort, Eco и Sport, но водитель может составить себе еще и четвертый, индивидуальный.Как и ожидалось, Golf GTI получил последнюю итерацию двухлитрового бензинового мотора EA888, которая развивает 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит либо с шестиступенчатой механикой, либо с семидиапазонным роботом. Дизель того же объема проигрывает по мощности - в его распоряжении только 200 л.с., но зато превосходит бензиновый мотор в тяге, так как способен обеспечить 400 Нм. А коробка ему положена только одна - роботизированная.Volkswagen Golf GTBЧто касается гибридного Golf GTE, то его силовая установка состоит из 1,4-литрового турбомотора и электродвигателя, которые совокупно развивают 242 л.с. и 400 Нм. Реализуются они через безальтернативную шестиступенчатую DSG. 13-киловаттная бортовая батарея позволит такому "Гольфу" проехать без ДВС до 60 км со скоростью до 130 км/ч.Volkswagen Golf GTBК сожалению, никакие другие характеристики хот-хэтчей пока не обнародованы: очевидно, самое интересное VW приберегает для официальной премьеры, которая состоится 3 марта.