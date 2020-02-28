Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус похвалил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, пример этих государств ..

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус похвалил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, пример этих государств показывает, что агрессивные меры по предотвращению распространения инфекции помогают.За последние две недели Россия, Бельгия, Индия, Камбоджа, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка и Филиппины не сообщили ни об одном новом случае заражения коронавирусом. В то же время, уточнил глава ВОЗ, это не дает гарантии, что болезнь больше не появится в этих странах, передает РБК.Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус. Всемирная организация здравоохранения присвоила инфекции официальное название – COVID-19, сообщает .