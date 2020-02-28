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<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2020-vse-bez-soznaniya-v-moskovskom-bannom-komplekse-otravilis-lyudi.html" target="_blank">Все без сознания: в московском банном комплексе отравились люди</a> - В банном комплексе в Москве произошло отравление минимум четырех человек. По данным телеграм-канала Mash, граждане кинули в бассейн сухой лед. Произошла химическая реакция, все они отравились. Сейчас пострадавшие без сознания. С ними работают врачи скорой, на месте МЧС и медики.