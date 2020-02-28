Правительство Ленинградской области занялось физкультурой прямо во время заседания. Как в школе. Полезно. Ноги на ширине плеч, руки вверх, руки в стороны, потом покрутить головой влево-вправо, и закрепить вращениями туловища. Это был краткий список задач для участников заседания правительства Ленобласти, которое самым неожиданным образом прервалось на спортивную разминку.

Правительство Ленинградской области занялось физкультурой прямо во время заседания. Как в школе. Полезно. Ноги на ширине плеч, руки вверх, руки в стороны, потом покрутить головой влево-вправо, и закрепить вращениями туловища. Это был краткий список задач для участников заседания правительства Ленобласти, которое самым неожиданным образом прервалось на спортивную разминку. Упражнения делают все без исключения: президиум задает тон, а зал не отстает. А ведь всего за минуту до этого и губернатор, и региональные министры, и главы районных администраций были заняты решением насущных вопросов. Но как только включилась музыка и в зале появились две спортивные девушки — все без лишних вопросов занялись физкультурой. Разгадка этого действа довольно проста — гимнастика стала первым пунктом отчета о том, как в Ленобласти прошел год здорового образа жизни. Как говорится, показали на личном примере.У этих необычных, мягко говоря, для регионального правительства кадров действительно есть официальное объяснение. Успешные итоги года здорового образа жизни чиновники подвели дружно и все вместе. Мы нашли автора идеи."Пришла в голову мысль, что выступление должно быть не в традиционном формате, а с некой креативной составляющей. Потому что наша главная цель – привлечь внимание жителей области к тому, что надо заботиться о своем здоровье и заниматься спортом", — поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.Надо начинать с себя, посчитали министры. В итоге официальный показатель вовлеченности в ЗОЖ, по данным правительства области, за 12 месяцев увеличился почти на 24 процента. То ли и правда меры поддержки помогли, то ли считали по региональным администрациям. Там подобную гимнастику проводят уже не в первый раз.Одних избирателей это улыбнуло, других насмешило: вместо того, чтобы, например, снимать тренировки в спортзале или делать тренажерные залы доступнее, члены правительства решили покрутить руками."В данном случае с одной стороны – пропаганда и демонстрация здорового образа жизни, но с другой стороны чиновники должны демонстрировать серьезность. Глядя на этот ролик у людей, скорее всего, происходящее на видео вызовет улыбку или насмешку", — считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.Идею упражнений явно скопировали – шутят комментаторы. В основе лежит гимнастика учеников начальных классов. Не прогадали и с музыкальным сопровождением."Владимир Высоцкий — это наше все. Конечно, это ведущий хитмейкер России, СССР на протяжении уже многих десятилетий. Вспоминается детсадовское: "Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали", — говорит шоумен и продюсер Дмитрий Торин.А вот врачи идею поддержали. Еще в Советском Союзе гимнастику делали не только школьники, депутаты, но и работники предприятий. Научно доказано, что это улучшает кровообращение и поднимает настроение."Это развивает опорно-двигательную систему, дает здоровье целому комплексу систем, заканчивая двигательной. Это укрепляет мышцы и дает здоровье суставам. Мы нашим пациентам даже даем специальную гимнастику, как доктора нашим пациентам на каждый день", — добавляет врач, мануальный терапевт Сергей Длин.Правда, эксперты по раскрутке инстаграм-аккаунтов, а такие видео некоторые политики публикуют именно там, советуют добавить на первый план больше женственности и вспомнить на заседании аэробику и шейпинг из 1990-х. Тогда сторонников у пропагандирующих ЗОЖ чиновниц будет больше.Кстати, если бы правительство Ленинградской области зарабатывало на количестве просмотров видео своих заседаний в интернете, то министры могли бы получать неплохую премию после таких кадров и комментариев. Сотни репостов!