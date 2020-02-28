Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в двух партиях со счетом 2:6, 2:6. Матч между ними продолжался 1 час 8 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в двух партиях со счетом 2:6, 2:6. Матч между ними продолжался 1 час 8 минут.В полуфинале серб встретится с победителем поединка между французом Гаэлем Монфисом и его соотечественником Ришаром Гаске.Напомним, что ранее турнир в Дубае покинул россиянин Андрей Рублев, проигравший британцу Дэниэлу Эвансу в четвертьфинале.