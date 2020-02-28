Главный тренер футбольного клуба Манчестер Сити Пеп Гвардиола стал жертвой хакера. В результате взлома почты злоумышленник получил доступ ко всем полученным и отправленным письмам испанского специалиста.

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал жертвой хакера. В результате взлома почты злоумышленник получил доступ ко всем полученным и отправленным письмам испанского специалиста.У мошенника оказались личные данные ряда футболиста, информация о предстоящих трансферах, а также контакты всех игроков "Сити". Как сообщает The Sun, хакер пытался продать полученные данные за 100 тысяч фунтов стерлингов, однако был пойман полицией.Преступником оказался сотрудник IT-компании, с которой сотрудничал "Манчестер Сити". В его доме провели обыски, а также осмотрели компьютеры, телефоны и электронную почту. Сам хакер заявил, что взлом почты Гвардиолы – это самая легкая вещь, которая ему приходилось делать.Напомним, Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году, под его руководством английский клуб дважды стал чемпионом страны. Накануне "Манчестер Сити" обыграл "Реал" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.