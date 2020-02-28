Жительница Арсеньева прославилась за один день благодаря записи, на которой она пыталась соблазнить инспектора ДПС во время проверки на состояние опьянения. Сама Татьяна к популярности оказалась не готова - посетовала на массу нелестных отзывов в соцсетях.

Жительница Арсеньева прославилась за один день благодаря записи, на которой она пыталась соблазнить инспектора ДПС во время проверки на состояние опьянения. Сама Татьяна к популярности оказалась не готова — посетовала на массу нелестных отзывов в соцсетях.Видео было сделано подругой Татьяны после того, как ту остановили на дороге стражи порядка и предложили пройти медосвидетельствование — у женщины были явные признаки опьянения. Инспектор долго втолковывал водителю, как правильно "дуть в трубку", но его слова не были услышаны."Я хочу в другую трубку дуть. Я развелась с мужем, мне надо другую трубку", — призналась Татьяна.Дальше она предприняла несколько попыток соблазнить сотрудника ДПС: недвусмысленно водила языком по трубке, трогала его руки и всячески постанывала, но чары действия не возымели — служитель закона все же провел медицинское освидетельствование. Его результаты оператор, увы, не зафиксировал."Тут такое пишут про меня… да и пусть пишут, я близко не принимаю. Одну грязь пишут", — заявила Татьяна ИА Deita.ru.