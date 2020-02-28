Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко остался единственным претендентом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Список кандидатов был опубликован на официальном сайте ВФЛА.

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко остался единственным претендентом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Список кандидатов был опубликован на официальном сайте ВФЛА.Ранее на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики претендовали также главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, снявший свою кандидатуру еще 25 февраля, спортивный менеджер Михаил Гусев и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.Как удалось узнать РИА Новости, Гусев не снимал свою кандидатуру. Он заявил, что не в курсе, по какой причине его не оказалось в списке претендентов на вакантный пост. Такой же ответ был получен и от Олега Курбатова.Напомним, что 28 февраля в Олимпийском комитете России состоится внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой станет известен новый глава организации.