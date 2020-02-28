В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается предоставлять вычет по НДФЛ при покупке российского автомобиля.

В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается предоставлять вычет по НДФЛ при покупке российского автомобиля.Инициаторы проекта — депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, которые предлагают давать гражданам право на имущественный налоговый вычет в пределах до 100 тысяч рублей при покупке для личных и семейных нужд недорогих автомобилей российского производства, пишет РИА Новости. Планку расходов на покупку машины предлагается ограничить отметкой до 1 млн рублей."Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране", — считают разработчики.Эти меры, по мнению депутатов, "также имеют важное социальное значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку недорогого автомобиля средств населения и, прежде всего, людей с невысокими доходами".НДФЛ является федеральным налогом, поступления от которого зачисляются в региональные и местные бюджеты. "Для уменьшения негативного эффекта от выпадения некоторой части доходов субъектов РФ и муниципальных образований предлагается вводить в действие принимаемый закон в следующем бюджетном году. Для этой же цели определен относительно небольшой размер налогового вычета, не превышающий 100 тысяч рублей", — подчеркивают разработчики. Они полагают, что, что положительный экономический эффект от стимулирующих рынок мер позволит со временем компенсировать незначительное снижение ожидаемых бюджетных доходов по НДФЛ.Впрочем, правительство РФ не поддерживает законопроект, считая, что такой подход "не является обоснованным". К тому же, политика развития регионов России до 2025 года, утвержденная президентом РФ в январе 2017 года, как раз предполагает поэтапную отмену установленных на федеральном уровне льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в региональные или местные бюджеты, напоминает кабмин.