Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подарила Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской пять изданий Капитанской дочки А. С. Пушкина, выпущенных на разных языках в других странах мира.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подарила Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской пять изданий "Капитанской дочки" А. С. Пушкина, выпущенных на разных языках в других странах мира.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Оренбургском благотворительном фонде "Евразия".Отмечается, что дипломат подарила библиотеке книги Пушкина на арабском, португальском, румынском, хорватском и шведском языках. Данные издания выходили в разных странах с 1950-х годов до 2018-го.Своим подарком Захарова поддержала совместный проект, начатый в 2015 году библиотекой и фондом "Если Пушкин — наше все, то "Капитанская дочка" вся наша! — Собери с миру по "Капитанской дочке!"Данная коллекция пополняется усилиями сотрудников библиотеки и гостей Оренбуржья, которым рассказывают об этой акции и в данное время насчитывает более 200 книг, среди которых эксклюзивное библиофильское издание Теофила Готье и первое издание "Капитанской дочки" на французском языке.В работе над "Капитанской дочкой" Пушкин посетил южный Урал, в том числе, Оренбург, где беседовал с очевидцами Пугачевского восстания, а также использовал в качестве одного из источников романа новеллу оренбуржца Александра Крюкова "Рассказ моей бабушки".