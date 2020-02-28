Злоумышленник был задержан сотрудником инкассаторской службы.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего безработного местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, - покушение на грабеж, совершенное с применением насилия.В ходе предварительного следствия установлено, что в январе текущего года мужчина пришел в один из магазинов самообслуживания. Денег у него не было, и он решил совершить хищение товара. Решив, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник сложил в пакет продукты питания и вышел из магазина. Вслед за ним направились сотрудницы магазина, которые по камерам видеонаблюдения следили за происходящим. Одна из женщин догнала мужчину, но он, оттолкнул ее и попытался скрыться. Однако убежать мужчина не смог, так как был задержан сотрудником инкассаторской службы, который находился неподалеку от магазина и стал свидетелем происходящего.Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, у которого изъяли похищенное.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.