Прорубил окна в Митино - на северо-западе Москвы житель панельного дома, которому не хватало света, самовольно сделал два окна в несущей стене многоэтажки. После этого он запер дверь, не впуская ни соседей, ни представителей жилищной инспекции. Как сам хозяин квартиры объясняет свой поступок?

Прорубил окна в Митино — на северо-западе Москвы житель панельного дома, которому не хватало света, самовольно сделал два окна в несущей стене многоэтажки. После этого он запер дверь, не впуская ни соседей, ни представителей жилищной инспекции. Как сам хозяин квартиры объясняет свой поступок?Сотрудники управляющей компании уж было решили, что им померещилось, обнаружив на глухой стене многоэтажки по Пятницкому шоссе, 2, судя по всему, недавно прорубленных окна. Но, сколько ни терли глаза, лишние окна исчезать не желали."Обходили жилой фонд, обнаружили эти нарушения, давали предписания жителям. Мы не могли застать жителя, он не открывал дверь. Насколько я знаю, там живет многодетная семья", — прокомментировала ситуацию главный инженер ГБУ "Жилищник района Митино" Валентина Борычева.Соседи этажом ниже обрадовались, уже уставшие писать жалобы на незаконные перепланировки и постоянные заливы с 14-го этажа. Но как только они сделали ремонт, опять полилось все."Житель должен предоставить доступ в квартиру, чтобы мы в соответствии с планами БТИ осмотрели квартиру. Если мы находим незаконные перепланировки, переустройства, мы составляем акт проверки и выдаем предписания собственнику на устранение выявленных нарушений", — рассказал главный специалист МЖИ по СЗАО Москвы Герман Голотин.За железной дверью с глазком видеонаблюдения, не впуская государственных служащих, сам нарушитель, некто Иван Чугуй, ухмылялся.Начальник ЖИ по СЗАО Илья Алеханов отметил, что в месте, где поставлены окна, сама плита уже утрачивает несущую конструкцию, поэтому необходимо проведение соответствующих мероприятий для восстановления целостности. Это Чугуй должен сделать за свой счет в соответствии с законом. Если собственник откажется выполнять предписания Мосжилинспекции, будут инициировать исковое заявление о понуждении собственника к выполнению данных мероприятий. Житель панельного дома может также получить "огромный" штраф — три тысячи.