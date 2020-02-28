Он купил её через интернет

25-летний житель Собинки обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. По данным УМВД России по Владимирской области, полицейские обнаружили у него 1,10 грамма «соли».Полицейские остановили мужчину для досмотра 11 февраля. При себе у него обнаружили пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что в клипере – 1,10 грамма «соли», что считается крупным размером.Выяснилось, что наркотики задержанный купил через интернет. В его отношении возбудили уголовное дело.