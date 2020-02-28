Пострадали двое человек

Вечером 27 февраля в деревне Илейкино Киржачского района загорелась баня около частного дома. В результате пожара пострадали двое человек, сообщает МЧС России по Владимирской области.Баня вспыхнула из-за того, что отдыхающие в ней, когда печь потухла, решили плеснуть жидкости для розжига на угли, что делать категорически запрещено. Жидкость попала на поверхность печи и вспыхнула, а затем уже загорелось и сама деревянная постройка.Вовремя подоспевшие пожарные помогли мужчинам выбраться из бани и потушили огонь.