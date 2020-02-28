Больше всех получают сотрудники финансовых организаций

Владимирская область занимает 11 место из 17 регионов Центрального Федерального округа по уровню заработной платы. Такие данные озвучили на пресс-конференции Владимирстата.Оказывается, зарплата во Владимире ниже, чем в Петушинском, Киржачском районах и в Коврове. Средняя же заработная плата в области составила чуть больше 32,5 тысяч рублей. Меньше всех в регионе зарабатывают сотрудники общепита и гостиниц, их средний доход - около 15 тысяч рублей . А больше всех на зарплатную карту получают сотрудники финансовых организаций.