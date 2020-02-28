Она украла у неё 600 рублей

31-летняя жительница Мурома обвиняется в разбойном нападении и грабеже на прохожую. Нанеся несколько ударов ножом, нападавшая украла у неё 600 рублей и убежала, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Это произошло вечером 17 января. Свидетели вызвали «скорую», которая уже сообщила в полицию о том, что пострадавшей нанесли не менее трёх ножевых ранений. Через несколько часов полицейские поймали подозреваемую на улице в Муроме. Она была пьяна, а деньги уже потратила.Уголовное дело направлено в суд.