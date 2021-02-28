Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки на 28 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (38 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Киржачском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 27 421 случай заболевания (6117 сл. в г. Владимире, 3436 сл. в Гусь-Хрустальном, 3012 сл. о. Муром, 1978 сл. в Ковровском, 1704 сл. в Александровском, 1625 сл. в Петушинском, 1245 сл. в Юрьев-Польском, 1187 сл. в Вязниковском, 1086 сл. в Кольчугинском, 984 сл. в Суздальском, 903 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 733 сл. в Меленковском, 731 сл. в Киржачском, 624 сл. в Камешковском, 601 сл. в Селивановском, 411 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.