В немецком Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта проходит Чемпионат мира по лыжным гонкам.

В немецком Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта проходит Чемпионат мира по лыжным гонкам. В скиатлоне муромский спортсмен завоевал 8 место, отстав от победившего Александра Большунова на 2 минуты. Иван Якимушкин прокомментировал свое выступление в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.— Темп в начале был достаточно комфортный. После переобувания началась огромная гора, а там лидировавшие ребята ничуть не сбавили. Они пошли с начала горы и до самого верха. Видимо, мои мышцы немного не были готовы. В первые 200 метров они сильно налились. Я понимал, что не выдержу, если пойду за ребятами. Возможно, я бы выдержал круг-полтора, но потом откатился бы очень далеко.Я бы точно не доехал с первой группой. Мышцы не были настолько готовы. Надо работать, не очень удачная гонка. Говорят, что на ЧМ есть четыре места — первые три и все остальные. Десятые, двадцатые — это всё не имеет значения. Я поборолся. Когда я отпустил группу, понимал, что дальше я буду делать тренировку и нужно готовиться, чтобы бежать следующие гонки, быть сильнее и показать достойный результат.Этой тренировкой доволен. Я додержался во второй группе, смог выиграть ее на финише. Это был неплохой финиш. Так что есть в этой гонке что-то приятное, — сказал ЯкимушкинИван Якимушкин родился в 1996 году в Муроме. Здесь же и начал свою спортивную карьеру. Трехкратный чемпион зимней Универсиады-2019. Двухкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров.