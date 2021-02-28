На выборах нового состава Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Кемеровской области было признано недействительными 23 избирательных бюллетеня. Решение принято УИК №1443 на основании обращения наблюдателя от партии Единая Россия.

На выборах нового состава Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Кемеровской области было признано недействительными 23 избирательных бюллетеня. Решение принято УИК №1443 на основании обращения наблюдателя от партии "Единая Россия".С 26 по 28 февраля в Кемеровской области проходят выборы депутатов Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа. На вакантные места претендуют по 15 человек от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР.Присутствующие на избирательных участках наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений. Избирком Кемеровской области также сообщает о том, что за два дня существенных жалоб на ход голосования не поступало. Выборы проходят в спокойной обстановке.Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) следит за ходом голосования и обрабатывает сообщения, поступающие от наблюдателей. Отмечается, что УИК четко выполняют свою работу и следят за соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований."Видно, что члены комиссии предварительно проходили обучение: в курсе как работать с сейф-пакетами и оперативно устранять незначительные недочёты в ходе голосования", – сообщил один из наблюдателей.О ходе трехдневного голосования сообщила председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса Ирина Рондик. В первый день уровень явки достиг 10-15%. "Меры по эпидемической ситуации соблюдаются: маски, перчатки, обработка через каждые два часа", – рассказала она. Нарушений не зафиксировано.