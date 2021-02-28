В марте 2021 года рубль может неожиданно упасть. Российские эксперты назвали причины.

В марте 2021 года рубль может неожиданно упасть. Российские эксперты назвали причины.По данным Центрального банка РФ, сегодня один доллар можно приобрести за 74,43 рубля, а один евро – за 90,37 рубля. Специалисты считают, что вскоре российская валюта вновь упадет из-за угроз санкций, вакцинации от коронавируса в странах мира, а также спроса на нефть.Ведущий аналитик QBF Олег Богданов назвал иной фактор риска для рубля. По его мнению, рост доходностей на мировом рынке облигаций приведет к неблагоприятной экономической обстановке. Эксперту также очевидно, что инвесторы начнут продавать акции.Отмечается, что судьба рубля определится через несколько дней. 3 марта состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Тогда министры картеля примут решение, которое повлияет на стоимость нефти и, следовательно, российской валюты. Итоги саммита Евросоюза, намеченного на конец марта, также отразятся на рубле, считают эксперты.Ранее своим главный редактор сайта Investing.com Россия Анастасия Кошелева. По ее мнению, в марте 2021 года колебания курса рубля могут составить от 73 до 76 рублей за доллар. Отдельным фактором, влияющим на российскую валюту, станет внутриполитическая обстановка в США.