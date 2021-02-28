В магазине на Мячковском бульваре продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летней девушке...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемую в продаже алкоголя подростку.В результате проверки полученной информации полицейскими была задержана 39-летняя продавец-кассир, которая в магазине на Мячковском бульваре осуществила продажу алкогольной продукции 17-летней девушке.Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту ОД ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18