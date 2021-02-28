Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что школьники выпускных классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2021 году по упрощённой системе. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. В нём указано, что делается это, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции нового типа.— В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, — разъясняется на сайте правительства страны. — Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.Выпускникам, которые собираются учиться в вузах, придётся сдать экзамены в формате ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).Этим же постановлением Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учётом новых особенностей.Фото:Pixabay