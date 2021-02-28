Издание Reuters сообщает о том, что на северо-востоке Сирии потерпел крушение российский вертолет. Сообщалось о гибели одного человека. Эта информация не подтвердилась. В Министерстве обороны ..

Издание Reuters сообщает о том, что на северо-востоке Сирии потерпел крушение российский вертолет. Сообщалось о гибели одного человека. Эта информация не подтвердилась. В Министерстве обороны России рассказали о вынужденной посадке летательного аппарата. Экипаж был оперативно доставлен на аэродром. Теперь жизни летчиков ничего не угрожает. Подробности произошедшего устанавливаются.