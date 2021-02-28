В 18:30 28 февраля загорелся магазин хрусталя в самом центре Владимира на Большой Московской в Торговых рядах. На место выехали пожарные подразделения. В магазине огнеборцы наблюдали

В 18:30 28 февраля загорелся магазин хрусталя в самом центре Владимира на Большой Московской в Торговых рядах. На место выехали пожарные подразделения. В магазине огнеборцы наблюдали задымление. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на площади менее одного квадратного метра. В результате пожара пострадала деревянная обрешетка кровли над складским помещением магазина. Никто не пострадал,