Последние дни зимы предлагаем провести на сноуборде.

Последние дни зимы предлагаем провести на сноуборде. Когда ты мчишься с легкостью вниз, оставляя за собой эффектные снежные шлейфы- вот такая сладкая фантазия. Наяву, правда, не каждый решится на такое экстремальное катание. Но нужно всё попробовать. И пока это сделает сегодня за вас Юлия Шувалова.Юлия Шувалова, корреспондент:- Первое правило сноубордиста - не поймать кант, то есть не упасть в снег лицом. Сегодня будем учиться кататься на сноуборде вместе с Ярославом Чесноковым. С чего мы начнем и какой сложности у нас сегодня трасса?Ярослав Чесноков, сноубордист:- Привет, Юля. У нас сегодня самая легкая трасса для начинающих, для новичков. Как раз для того, чтобы мы не поймали переднего канта и не упали лицом в снег, чтобы у нас остались самые лучшие впечатления от начала катания и чтобы мы конечно же продолжили. Мы начнем сначала в самом низу, на одной ноге проедемся влево, потом вправо. Потом поменяем ножки и потом поднимемся чуть выше и будем спускаться на заднем канте. Как только научимся это, то перейдем на передний кант.