Готовь как спецназ! Это не призыв, а название - вы удивитесь- поваренной книги. Ее выпустила Федеральная служба исполнения наказаний России.

"Готовь как спецназ"! Это не призыв, а название - вы удивитесь- поваренной книги. Ее выпустила Федеральная служба исполнения наказаний России. Ценители разнообразной кухни найдут там множество интереснейших рецептов из разных регионов России. Но мы остановимся на рецепте владимирских спецназовцев.Нина Глизница:- Уха из сазана, богатырская каша и донской судак с овощами. Это не меню дорого ресторана, это рецепты из поваренной книги отделов специального назначения ФСИН. Спецназовцы Владимирской области тоже добавили туда своё блюдо - казан-кебаб.Это коронное блюдо полковника Сергея Репина. Мясо он всегда готовит сам. Лучше всего подходит свинина. В разогретый казан кладём картофель. Жарим до румяной корочки и вынимаем. Так же готовим лук и мясо. Затем выкладываем всё слоями обратно в казан. Сверху - свежие помидоры, болгарский перец и морковь. Через 30 минут - соль, перец по вкусу. "Казан-кебаб готов".Сергей Репин начальник отдела спецназа "Мономах", полковник:- Казан-кебаб, во-первых, это мясо. Для мужчины мясо - это самое главное. Во-вторых, мы часто выезжали раньше в командировки. Оно на костре быстро готовится. Мясо вместе с картофелем. И сытно, и быстро, и все довольны, и горячее.Уже семь лет православная гимназия из Судогды дружит с отрядом" Владимирский Мономах" .Силовики не только проводят с ребятами тренировки, но и рассказывают, как и чем можно подкрепиться после физических упражнений. Конечно, казан - кебаб - исключительное блюдо. Но разжечь костер, приготовить еду в походных условиях - тоже нужные навыки. Эту науку дети усваивают с удовольствием.Виктория Никитина ученица православной гимназии:- Когда мы сюда приехали, я сразу попросилась на кухню. Готовить в полевых условиях - это что-то интересное, новое и необычное.Нина Глизница:- Алтайский край, Республика Адыгея, Архангельская область. Рецепты от подразделений спецназа со всей России. Поваренную книгу составили к тридцатилетию отделов специального назначения. Её можно найти в интернете и выбрать для себ что-то полезное, вкусное и питательное, то, что едят настоящие мужчины.Нина Глизница, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы УФСИН по Владимирской области.