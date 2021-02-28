Актуальный мужской стритстайл - самые смелые мужские образы.

А какому цвету этой весной стоит отдать предпочтение сильной половине человечества? Актуальный мужской стритстайл - самые смелые мужские образы 2021 прямо сейчас.Брюки, рубашка, пиджак : за сто лет содержание мужского гардероба мало изменилось. Но вот формы - постоянно меняются, в этом году на смену зауженным брюкам и низкой талии пришли широкие брюки , свободные пиджаки . А стилист Александра Креар советует добавить в костюм немного блеска.Александра Креар, стилист:- Пошла тенденция на добавление блеска в мужской образ. Очень часто в коллекциях у мужчин можно встретить по пиджакам россыпь блестящих элементов. Это может быть как локальная вышивка, так и более объемный декор блестящими нитями, камнями и стразами. Если кто смелый, то можно брать себе на вооружение.Также смельчакам Александра рекомендует использовать весь спектр тканей : от воздушных - до плотных. В этом сезоне стоит выбирать шелковые рубашки, принтовые костюмы, яркие кардиганы. Но главным трендом остается кожа.Александра Креар, стилист:- Кожаный тотал-лук у мужчин не обязательно черный. Хороши и лаконичный другие цвета: коричневый, горчичный. Такие мужественный оттенки. Это сильно разнообразит повседневный гардероб.И все же на первом месте - функциональность. Чтобы даже в шелковой яркой рубашке было удобно выталкивать машину из снега или чистить дорожку у дома.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести-Владимир.