А это значит, что владимирских овощей и цветов будет еще больше.

Ну а к любому столу- свежайшие овощи от владимирского тепличного комбината. Первые сборы огурца там начались еще 19 февраля, в конце марта- пойдут первые томаты. Ну а как хороши, как свежи новые сорта роз! Предлагаем с ними встретить эту весну.Говорят , что розы прививают к природе любовь, а шипы - уважение. Елена Игнатьева уже 10 лет работает с королевой цветов. И знает, что ее красота требует осторожности. В помощь цветоводу- защитный фартук и плотные нарукавники .Елена Игнатьева, цветовод:- Укладываешь сюда цветы. Это как защита идет. Оно ничего не прокалывает. не царапает.Шипы защищают от грызунов и помогают сохранять водный баланс. Но, к сожалению, не спасают от главных врагов- паутинных клещей и трипсов. Поэтому специалисты "Тепличного" выводят против вредителей своих хищников - таких же клещей, только полезных.Елена Соболевская, главный агроном по защите растений:- Амплесиус свирский, кукумерис и мондаренсис. Тк у нас есть своя биолаборатория то мы выащиваем на территории комбината, а закупаем у других компаний.На "Тепличном" во всем следуют законам природы- меньше химии и фунгицидов, больше оптимального микроклимата. Все ставки на натуральность , и на сорта, менее подверженные заболеваниям. Осенью из Германии на комбинат пришла крупная партия новых видов роз. И уже в октябре теплицы украсили 20 тысяч розовых кустов 11-ти сортов. Этой весной предприятие готово поставлять потребителю до 3 тысяч срезанных цветов ежедневно. Среди прекрасных белых новинок - невысокая "Белуга" и пышная "ЮвЕна", среди желтых- нежно-благоухающая "Сан- Марино", а среди бордовых красавиц- "True Love"- в переводе "Истинная любовь".Ольга Евдокимова начальник 1 участка комбината "Тепличный":Чем примечательна- крупный бутон, много лепестков, похожа на пионовидную розу и не имеет шипов- достаточно высокая получается.Новые сорта на новом месте только приживаются и изучаются. Своего пика в росте розы достигнут на 2-3 год после посадки. А пока в " Тепличном " для растений создают необходимые условия- формируют постель, питающую побеги, и специальный грунт .Ольга Евдокимова начальник 1 участка комбината "Тепличный":- Черенками высаживаются в мапал, кокосовый субстрат, 10 см. побег. С октября вот выросли такие замечательные розы, которые готовы к срезке.Планы у предприятия масштабные. При поддержке области оно рассчитывает на модернизацию всего производства с вложением в 8 миллиардов рублей. А это значит, что владимирских овощей и цветов будет еще больше.Сергей Дьяков генеральный директор АО "Владимирский Тепличный Комбинат":- В 2020 году мы произвели 557 тыс роз, в этом году планируем до 710 тыс и до миллиона готовы штук в год предложить нашему покупателю"Садовый центр" при "Тепличном" и еще 15 торговых точек по всему Владимиру готовы всегда к встрече покупателей.Так что лето на столе будет круглый год.Татьяна Воронцова, Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести- Владимир.