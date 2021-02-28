ЧП произошло около 7 утра 28 февраля в микрорайоне Сельцо во Владимире. Там на улице Селецкая загорелся частный дом. На место выехали пожарные. Из здания поднимался столб дыма в несколько

ЧП произошло около 7 утра 28 февраля в микрорайоне Сельцо во Владимире. Там на улице Селецкая загорелся частный дом. На место выехали пожарные. Из здания поднимался столб дыма в несколько десятков метров. Огнеборцы не дали пламени распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на 45 квадратных метрах. Обошлось без жертв. Тушили пожар 18 сотрудников тревожного