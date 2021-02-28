По факту ДТП назначено проведение проверки.

27 февраля около 19:00 во Владимире на улице Дзержинского произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пять человек.По предварительной информации пресс-службы УМВД области, водитель автомобиля «ВАЗ», следуя со стороны ул. Студеная Гора, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «Хендай», после чего столкнулся с автомобилем «Тойота».Известно о пяти пострадавших: водитель «ВАЗа» 2000 года рождения, а также трое его пассажиров — 1998, 2001 и 2001 годов рождения. Все направлены на амбулаторное лечение. Управлявшая «Тойотой» женщина 1981 года рождения — госпитализирована в больницу.По факту ДТП назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.Фото:Подслушано Автомобилистов | Владимир