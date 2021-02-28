Серьёзное столкновение большегрузов произошло днём 27 февраля на Южном объезде Владимира. На 222 километре М-7 в Камешковском районе в ДТП попали сразу 4 фуры. По предварительной информации

Серьёзное столкновение большегрузов произошло днём 27 февраля на Южном объезде Владимира. На 222 километре М-7 в Камешковском районе в ДТП попали сразу 4 фуры. По предварительной информации УМВД области, 50-летний водитель КАМАЗа врезался в попутный большегруз Мерседес, который стоял в заторе на трассе. Мерседес от сильного удара протащило вперёд, он въехал в фуру Рено. Затем